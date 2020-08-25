Разумков прокомментировал позицию Кравчука относительно выборов в ОРДЛО

"Относительно позиции Леонида Кравчука, действительно он направил письмо в ВРУ, это не постановление. Но по состоянию на конец прошлой недели оно поступила, было расписано на комитет. Насколько мне известно, заседаний комитета в которых бы розглядалалося это обращение пока не было. А дальше будем смотреть и исходить из тех возможностей, которые у нас есть ", - сказал Разумков.

Напомним, 26 августа, состоится заседание Комитета ВР по вопросам организации государственной власти в связи с письмом первого президента Украины и главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука, в котором он предложил рассмотреть соответствие постановления ВР о местных выборах Закона о самоуправление в отдельных районах Донбасса.