Разумков прокоментував позицію Кравчука щодо виборів в ОРДЛО

“Щодо позиції Леоніда Кравчука, дійсно він надіслав листа до ВРУ, це не постанова. Але станом на кінець минулого тижня вона надійшла, була розписана на комітет. Наскільки мені відомо, засідань комітету на яких би розглядалалося це звернення поки що не було. А далі будемо дивитися і виходити з тих можливостй, які в нас є”, - сказав Разумков.

Нагадаємо, 26 серпня, відбудеться засідання Комітету ВР з питань організації державної влади у зв’язку з листом першого президента України та голови української делегації у ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука, в якому він запропонував розглянути відповідність постанови ВР про місцеві вибори Закону про самоврядування в окремих районах Донбасу.