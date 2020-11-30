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Разумков не исключил проведения внеочередного заседания на следующей неделе

Разумков не исключил проведения внеочередного заседания на следующей неделе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. На следующей неделе Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге по итогам заседания Согласительного совета в ВР, передает корреспондент УНН.

“Мы не согласовывали (внеочередных заседаний — ред.). Мы сегодня обсуждали, как это может быть. На следующей неделе, если нам надо будет по тем или иным вопросам провести внеочередное заседание, есть три варианта их проведения”, — сказал Разумков.

По его словам, внеочередное заседание может собраться или по инициативе 150 народных депутатов, и в трехдневный срок председатель ВР должен назначить заседание, или согласительный совет может созвать такое заседание по требованию трех фракций большинством голосов, или Президент своим письмом может призвать Раду собраться на внеочередное заседание.

“Если такая необходимость будет, мы это обязательно сделаем. По состоянию на сегодня вопросов, которые бы сегодня были определены как вопросы внеочередные на следующую неделю, пока нету”, — заявил председатель ВР.

Напомним, на этой неделе в Верховной Раде не произойдет рассмотрение проекта государственного бюджета на 2021 год, возможно, он будет рассмотрен на внеочередном заседании на следующей неделе.

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