Разумков не виключив проведення позачергового засідання наступного тижня

“Ми не погоджували (позачергових засідань — ред.). Ми сьогодні обговорювали, як це може бути. На наступному тижні, якщо нам треба буде по тим чи іншим питанням провести позачергове засідання, є три варіанти їх проведення”, — сказав Разумков.

З його слів, позачергове засідання може зібратись або за ініціативою 150 народних депутатів, і в триденний строк голова ВР повинен призначити засідання, або погоджувальна рада може скликати таке засідання на вимогу трьох фракцій більшістю голосів, або Президент своїм листом може закликати Раду зібратись на позачергове засідання.

“Якщо така необхідність буде, ми це обов’язково зробимо. Станом на сьогодні питань, які б сьогодні були визначені як питання позачергові на наступний тиждень, поки нема”, — заявив голова ВР.

Нагадаємо, цього тижня у Верховній Раді не відбудеться розгляд проекту державного бюджету на 2021 рік, можливо, його розглянуть на позачерговому засіданні наступного тижня.