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Разумков - главе МИД Нидерландов: Украина готова содействовать в расследовании дела МН17

Киев • УНН

 • 10886 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Украина открыта к диалогу и готова содействовать в расследовании дела о сбитии самолета рейса МН17 на Донбассе в июле 2014 года. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время встречи с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

Разумков - главе МИД Нидерландов: Украина готова содействовать в расследовании дела МН17

Разумков подтвердил позицию Украины о необходимости привлечения виновных в авиакатастрофе самолета МН17 к ответственности.

"Украина открыта к диалогу и готова всесторонне содействовать в расследовании этой трагедии. Мы приложим максимум усилий, чтобы виновные были наказаны", - подчеркнул глава парламента.

Блок поблагодарил Украину за поддержку, которая предоставляется в расследовании дела по авиакатастрофе. Он также отметил, что Нидерланды как мощный инвестор в экономику Украины готовы к расширению сотрудничества, если для этого будут созданы надлежащие условия.

Ранее парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в катастрофе МН17.

Накануне глава МИД Нидерландов Стеф Блок, находившийся в Украине с визитом, заявил, что расследованием относительно закрытия воздушного пространства как территории Украины, так и России в то время, когда был сбит самолет рейса MH17, займется независимый следственный орган.

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