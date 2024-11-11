Разрушительный удар рф по многоэтажке в Кривом Роге: 4 пострадавших, под завалами могут быть люди

В одном из подъездов многоэтажки в Кривом Роге в результате вражеской атаки разрушены квартиры с первого по пятый этажи, четыре человека пострадали, под завалами могут быть люди, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

В криворожской многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Под завалами могут находиться люди. На сейчас известно о четырех пострадавших. Один человек госпитализирован. Остальным - оказали помощь на месте - написал Лысак.

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