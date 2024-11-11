Разрушительный удар рф по многоэтажке в Кривом Роге: 4 пострадавших, под завалами могут быть люди
Киев • УНН
В результате вражеской атаки разрушены квартиры с 1 по 5 этаж в одном из подъездов многоэтажки в Кривом Роге. Четыре человека пострадали, один госпитализирован, под завалами могут быть люди.
В одном из подъездов многоэтажки в Кривом Роге в результате вражеской атаки разрушены квартиры с первого по пятый этажи, четыре человека пострадали, под завалами могут быть люди, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
В криворожской многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов. Под завалами могут находиться люди. На сейчас известно о четырех пострадавших. Один человек госпитализирован. Остальным - оказали помощь на месте
россияне атаковали Кривой Рог: что известно о последствиях11 ноября 2024, 08:49 • 8048 просмотров