Разрешение ЕС на беспошлинную торговлю с ограничениями для Украины будет стимулировать экспорт на разных направлениях - Минагро

Готовность ЕС продлить на год беспошлинную и без квотную торговлю с Украиной, на большинство продуктов - это положительный факт, который будет способствовать улучшению украинского экспорта на разных направлениях. Об этом отметил в эфире телемарафона "Единые новости" первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает УНН.

Детали

Высоцкий отметил, что подобного механизма регулирования для торговли до сих пор не практиковали, это не классические квоты и ограничения, поэтому на сколько они будут практичными покажет время. Впрочем он сделал прогноз, что это положительно повлияет на различные направления, в частности на экспорт продуктов, производимых из зерновых или масличных.

В целом это положительный факт, что есть готовность продолжить зону свободной торговли. И это опять же положительно будет влиять на различные направления: биоэтанол, и другие продукты, которые производятся из зерновых или масличных. И это означает, что уровень экспорта в ЕС будет оставаться сравнительно высоким, и ЕС будет оставаться основным рынком, как и все страны ЕС для нашей продукции. - заявил Высоцкий.

Замминистр аграрной политики прогнозирует, что уровень взаимной торговли с европейскими странами будет оставаться высоким, и экспорт в следующем году в ЕС превысит более 40 %.

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Напомним

Ранее УНН сообщал, что ЕС временно согласился на беспошлинную торговлю для Украины до июня 2025 года, но с возможностью введения ограничений на чувствительные сельскохозяйственные продукты, такие как мясо птицы, яйца, сахар, овес, крупы, кукуруза и мед, если импорт превысит средний уровень с июля 2021 года по декабрь 2023 года.