У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
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Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
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Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов
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Растаможка автомобилей в "Дія": парламент сделал первый шаг
Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который позволит растаможивать автомобили через систему "Дія".
В ПЦУ развеяли миф, что женщинам нельзя заходить в церковь в брюках
Православная Церковь Украины не запрещает женщинам и девушкам приходить в храм в брюках. В ПЦУ развеяли миф о запрете ходить в церковь в брюках.
В рф арестовали заместителя министра обороны из-за взяточничества
Заместителю министра обороны рф тимуру иванову, арестованному в россии за получение взятки в особо крупных размерах, грозит до 15 лет лишения свободы.
Ермак: ожидаем, что Байден уже сегодня подпишет помощь Украине
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак ожидает, что президент США Джо Байден подпишет законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд, в том числе $61 млрд для Украины, уже сегодня, чтобы начать отправку оружия и оборудования в Украину.
В Северной Македонии стартовали президентские выборы
В Северной Македонии начались президентские выборы, в которых принимают участие семь кандидатов. Ожидается, что в первом туре ни один из кандидатов не преодолеет 50-процентный порог, поэтому второй предварительно состоится 8 мая.
Атака рф на Одесскую область: спасатели показали ликвидацию последствий
Около 30 домов были повреждены ударной волной в результате ракетного обстрела российскими войсками в Одесской области, одна 43-летняя женщина получила ранения и была доставлена в больницу.
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
Предприниматели протестовали против налоговой политики Даниила Гетманцева, переодевшись в гусей и выйдя на Mind Entrepreneur Summit 2024, где он должен был выступать. Предприниматели говорят, что политика Гетманцева заставляет их закрывать бизнес или противостоять ему.
Рада поддержала новые правила для борьбы с подкупом иностранных чиновников: касается информирования НАБУ
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который дополняет Налоговый кодекс положениями по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, обязывая контролирующие органы сообщать НАБУ о признаках взяточничества, выявленных во время проверок налогоплательщиков.
Суд признал законным увольнение бывшей чиновницы Минюста, которая имеет российское гражданство - СБУ
Бывшая чиновница Министерства юстиции, которая получила российское гражданство, была уволена с должности в 2021 году после того, как СБУ ее разоблачила, и суд оставил ее увольнение в силе, несмотря на апелляцию.
На Аляске разбился грузовой самолет с двумя пассажирами
Грузовой самолет Douglas C-54 Skymaster с двумя людьми на борту упал в реку Танана вблизи Фэрбенкса, штат Аляска, загорелся, и два человека, находившиеся на борту, не выжили.