Растаможка автомобилей в "Дія": парламент сделал первый шаг

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект №10380, который позволит проводить растаможку легковых автомобилей через систему "Дія" для уменьшения коррупции и ускорения процесса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и законопроект.

№10380 парламент принял в первом чтении растаможку в "Дія" - написал Железняк в Telegram.

По его словам, за законопроект за основу нардепы отдали 269 голосов.

Детали

Законопроект предусматривает перевод процесса растаможивания авто, ввозимого гражданином или предприятиями на таможенную территорию Украины, путем подачи электронной таможенной декларации средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг.

Такие правила будут действовать до обретения Украиной статуса членства в Европейском Союзе.

Отмечается, что таможенное оформление легкового автомобиля для свободного обращения на таможенной территории Украины осуществляется таможенным органом на основании электронной декларации, поданной через "Дію".

В декларацию должны вноситься:

сведения о декларанте;

сведения о лице ответственном за финансовое урегулирование;

финансовые и банковские данные (в случае подачи декларации предприятием);

сведения о легковом автомобиле:

код товара согласно УКТ ВЭД;

год изготовления;

марка;

коммерческое описание (модель);

идентификационный номер (VIN код);

тип топлива или источник энергии;

объем двигателя;

наименование страны происхождения;

наименование страны отправления;

фактурная стоимость.

При декларировании авто через "Дію" расчет суммы таможенных платежей осуществляется в автоматическом режиме на основании внесенных данных. Декларация утверждается квалифицированной электронной подписью.

Далее таможенная декларация будет передаваться в таможенный орган, которым должен осуществляться пропуск на таможенную территорию Украины и таможенное оформление указанного автомобиля.

При пересечении границы, водители должны передавать таможенникам регистрационный документ на автомобиль и документ, подтверждающий право собственности декларанта на автомобиль.

Стоимость авто в "Дії" будет оцениваться автоматически, отталкиваясь от цен на аналогичные новые машины, с учетом понижающих коэффициентов, в зависимости от возраста транспортного средства. В частности, коэффициенты будут составлять:

для авто, который выпущен в год завоза в Украину - 0,95;

авто, которому год - 0,92;

авто, которому 2 года - 0,7;

авто, которому 3 года - 0,64;

авто, которому 4 года - 0,58;

авто, которому 5 лет - 0,49;

авто, которому 6 лет - 0,36;

авто, которому 7 лет - 0,31;

авто, которому 8 лет - 0,26;

авто, которому 9 лет - 0,23;

авто, которому 10 лет - 0,21;

авто, которому 11 лет - 0,19;

авто, которому 12 лет - 0,17;

авто, которому 13 лет - 0,15;

авто, которому 14 лет - 0,13;

авто, которому 15 лет - 0,1.

Напомним

В начале января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об электронной растаможке подержанных автомобилей через систему "Дія" для уменьшения коррупции и ускорения процесса.

В феврале комитет Верховной Рады по финансам налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде принять законопроект №10380, который позволит перевести процесс растаможки авто в приложение "Дія".