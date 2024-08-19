Рассыпалась где-то под Суджей: Зеленский о концепции "красных линий" некоторых партнеров в оценках войны

Имеем чрезвычайно важную идеологическую смену, а именно: вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении россии, которая царила в оценках войны некоторых партнеров, рассыпалась на днях где-то под Суджей в рф. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа", передает УНН.

"Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышал, что мы планируем такую операцию, как в Курской области, сказал бы, что это нереально и что это пересечение якобы самой красной из всех красных линий, которые есть в россии. Именно поэтому, собственно, никто и не слышал о такой нашей подготовке. И теперь реальный успех наших воинов говорит сам за себя: наши активные защитные действия по ту сторону границы и неспособность путина уберечь свою территорию от таких наших защитных действий очень красноречивы", - сказал Зелеенский.

Президент отметил, что украинская активная превентивная защита является наиболее эффективным противодействием российскому террору и обеспечением реального осложнения ситуации для государства-агрессора.

"А во-вторых, мы сейчас имеем чрезвычайно важное идеологическое изменение, а именно: вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России, которая царила в оценках войны некоторых партнеров, рассыпалась на днях где-то под Суджей. Когда наши украинские защитники жизни действуют именно так, крепко, храбро и когда операция действительно надежно подготовлена, путину не остается ничего. И теперь мир видит, что это так, что это действительно срабатывает - не только на временно оккупированной территории нашего государства, но и на территории самой россии", - отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что мир видит, что все в этой войне зависит только от смелости - смелости Украины и партнеров.

"От смелых решений для Украины, от смелости в поддержке Украины и смелых шагов - и не только наших шагов. Важно, чтобы партнеры были синхронными с нами в этой решимости, и тогда у россии не останется никакого другого шага, кроме справедливого мира. Мы должны принуждать россию всеми силами и вместе с партнерами к миру", - заявил Зеленский.

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