Расходы из общего фонда госбюджета за 9 месяцев превысили доходы на 800,5 млрд грн - Минфин

В госбюджет Украины за январь-сентябрь поступило около 2,17 трлн грн, из которых 1,54 трлн грн - в общий фонд. Кассовые расходы за этот период составили 2,97 трлн грн, из которых 2,34 трлн грн - из общего фонда. Таким образом, расходы из общего фонда госбюджета за 9 месяцев превысили доходы на 800,5 млрд грн. Об этом сообщили в Министерстве финансов в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным Государственной казначейской службы, за январь-сентябрь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1 542,0 млрд гривен. Как сообщили в Минфине, важным источником доходов госбюджета стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) - 268,3 млрд гривен.

В целом, по итогам января-сентября 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2 167,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

В то же время за январь-сентябрь 2024 года кассовые расходы государственного бюджета составили 2 973,7 млрд грн, в том числе общего фонда - 2 342,5 млрд гривен.

Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-сентябре 2024 года составили 393,0 млрд грн, из которых 46,7 млрд грн поступило в сентябре.

В частности, по данным казначейства, за сентябрь 2024 года в общий фонд госбюджета поступило 122,9 млрд гривен, а в общий и специальный фонды госбюджета - 231,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Статистику по дефициту бюджета Минфин не приводит.

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