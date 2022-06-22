Рашисты на десантных кораблях возле Одессы могли отравиться днепровской питьевой водой - Братчук
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Российские военные на десантных кораблях возле Одессы могли отравиться днепровской питьевой водой. Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в видеообращении в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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“Кстати относительно больших десантных кораблей, то начинает поступать информация о то, что не все там очень хорошо с экипажами этих кораблей и так называемым морским десантом. Говорят, что их заправили питьевой водой из Крымского канала, в который поступила пока днепровская вода. Но в той днепровской воде, оказывается, есть некая такая палочка, которая не очень хорошо влияет на организмы русских оккупантов”, — сказал Братчук.
Детали
Как отметил спикер, он не знает, есть ли на борту дизентерия — это будет видно потом, когда российские оккупанты будут сдаваться в плен.
“Но говорят, что экипажи там бунтуют, потому что Черное море уже несколько дней их бросает как дерьмо, потому что штормит”, — добавил Братчук.
Также он предупредил жителей города и области, что из-за шторма вражеские мины прибивает к берегу.
Напомним
Как писал УНН, россия держит в Черном море корабли-носители 44 крылатой ракеты.