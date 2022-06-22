Рашисти на десантних кораблях біля Одеси могли отруїтись дніпровською питною водою - Братчук

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“Доречі щодо великих десантних кораблів, то починає надходити інформація про те, що не все там дуже добре з екіпажами цих кораблів та так званим морським десантом. Говорять, що їх заправили питною водою з Кримського каналу, до якого надійшла поки що дніпровська вода. Але у тій дніпровській воді, виявляється, є якась така паличка, яка не дуже добре впливає на організми російських окупантів”, — сказав Братчук.

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Як зазначив речник, він не знає, чи є на борту дизентерія — це буде видно потім, коли російські окупанти здаватимуться в полон.

“Але кажуть, що екіпажі там бунтують, бо Чорне море кілька днів вже їх кидає як лайно, бо штормить”, — додав Братчук.

Також він попередив мешканців міста та області, що через шторм ворожі міни до цього часу прибиває до берега.

Нагадаємо

Як писав УНН, росія тримає у Чорному морі кораблі-носії 44 крилатих ракети.