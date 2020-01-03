Утро пятницы: в Киеве незначительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева заметно незначительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В пробках стоит бульвар Тараса Шевченко, улица Богатырская, улица Елены Телиги, улица Рогнединская и Владимирский спуск.
На левом берегу Киева в пробках стоит улица Гната Хоткевича, улица Братиславская и Харьковское шоссе.
Затруднено движение на Южном мосту в направлении правого берега, всеми другими мостами можно двигаться свободно.
Напомним, что водителей предупредили о мокрых дорогах и снеге на перевалах.