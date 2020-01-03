Ранок п'ятниці: у Києві незначні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Станом на 8:50 на дорогах Києва помітне незначне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
У заторах стоїть бульвар Тараса Шевченка, вулиця Богатирська, вулиця Олени Теліги, вулиця Рогнідинська та Володимирський узвіз.
На лівому березі Києва у заторах стоїть вулиця Гната Хоткевича, вулиця Братиславська та Харківське шосе.
Ускладнено рух на Південному мосту в напрямку правого берега, усіма іншими мостами можна рухатись вільно.
Нагадаємо, що водіїв попередили про мокрі дороги та сніг на перевалах.