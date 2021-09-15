Утренние туманы и до 27° тепла: прогноз погоды на сегодня

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 123447 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 138572 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 117525 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115398 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 146707 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123143 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 164686 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143395 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179736 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173033 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Утренние туманы и до 27° тепла: прогноз погоды на сегодня

Утренние туманы и до 27° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 17298 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. По Украине осадков сегодня не ожидается, утром местами туманы. Температура воздуха днем будет подниматься до 27 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 15 сентября без осадков. В западных и Житомирской областях ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 18-23° (на Закарпатье до 26°), на высокогорье Карпат 13-15°; в южной части и в Донецкой области ночью 12-17°, днем 23-27°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 6-11°, днем 18-23°, в столице ночью 9-11°, днем 20-22°.

Добавим

Сегодня, 15 сентября, отмечают Международный день демократии, День рождения Google, Международный день точки, День рождения экологической организации Greenpeace.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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