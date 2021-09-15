Утренние туманы и до 27° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. По Украине осадков сегодня не ожидается, утром местами туманы. Температура воздуха днем будет подниматься до 27 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 15 сентября без осадков. В западных и Житомирской областях ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°, днем 18-23° (на Закарпатье до 26°), на высокогорье Карпат 13-15°; в южной части и в Донецкой области ночью 12-17°, днем 23-27°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 6-11°, днем 18-23°, в столице ночью 9-11°, днем 20-22°.
Добавим
Сегодня, 15 сентября, отмечают Международный день демократии, День рождения Google, Международный день точки, День рождения экологической организации Greenpeace.