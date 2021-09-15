Ранкові тумани та до 27° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. По Україні опадів сьогодні не очікується, ранком місцями тумани. Температура повітря вдень підніматиметься до 27 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 15 вересня без опадів. У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 18-23° (на Закарпатті до 26°), на високогір'ї Карпат 13-15°; у південній частині та на Донеччині вночі 12-17°, вдень 23-27°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 18-23°, у столиці вночі 9-11°, вдень 20-22°.
Додамо
Сьогодні, 15 вересня, відзначають Міжнародний день демократії, День народження Google, Міжнародний день крапки, День народження екологічної організації Greenpeace.