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Ракетный удар по вокзалу Краматорска: оккупанты попали во временный зал ожидания

Киев • УНН

 • 176081 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российская ракета попала во временный зал ожидания вокзала Краматорска, где находились сотни людей. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Ракетный удар по вокзалу Краматорска: оккупанты попали во временный зал ожидания

Цитата

“Сегодня россия ударила авиацией по железнодорожной станции в Краматорске. Ракета попала во временный зал ожидания, именно там находились сотни людей, которые ожидали эвакуационный поезд. Это еще одно доказательство того, что россия жестоко, по-варварски уничтожает мирное население Украины, с единственной целью - убить”, - сообщили в полиции.

Детали 

Сейчас на месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и медики.

По данным правоохранителей, уже известно о 30 погибших, среди которых есть дети, и около 100 раненых. Помощь оказывается всем, кто в ней нуждается.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.7 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Ранее 

Российские захватчикиу дарили по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области кассетным "Искандером", есть сообщения о десятках жертв, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Председатель ОВА указал, что "во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь происходит эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные области Украины".

В результате ракетного обстрела вокзала Краматорска по оперативным данным, погибло более 30 человек.

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