Ракетний удар по вокзалу Краматорська: окупанти влучили у тимчасову залу очікування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російська ракета влучила у тимчасовий зал очікування вокзалу Краматорська, де перебувало сотні людей. Про це інформує пресслужба Національної поліції України, пише УНН.
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“Сьогодні росія вдарила авіацією по залізничній станції у Краматорську. Ракета влучила у тимчасовий зал очікування, саме там перебували сотні людей, які очікували на евакуаційний потяг. Це ще один доказ того, що росія жорстоко, по-варварськи знищує мирне населення України, з єдиною метою – вбити”, - повідомили в поліції.
Деталі
Наразі на місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та медики.
За даними правоохоронців, уже відомо про 30 загиблих, серед яких є діти, та близько 100 поранених. Допомога надається всім, хто її потребує.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війні).
Раніше
Російські загарбники вдарили по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області касетним "Іскандером", є повідомлення про десятки жертв, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Голова ОВА вказав, що "під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України".
Внаслідок ракетного обстрілу вокзалу Краматорська, за оперативними даними, загинуло більше ніж 30 осіб.