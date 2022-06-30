Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: завалы разобрали на 80%
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. После вражеского ракетного удара по торговому центру в Кременчуге Полтавской области разобраны завалы на 80% общей площади объекта. Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, пишет УНН.
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"Кременчуг. Спасатели Полтавской области продолжают работать на месте. Они обследовали и разобрали обломки уже на 80% площади ТЦ", – написал Лунин в Telegram.
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27 июня рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга в Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских. На данный момент известно о более 20 погибших.