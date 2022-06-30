Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: завали розібрали на 80%

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"Кременчук. Рятувальники Полтавщини продовжують працювати на місці. Вони обстежили та розібрали уламки вже на 80% площі ТЦ", - написав Лунін у Telegram.

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27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Наразі відомо про понад 20 загиблих.