Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: завали розібрали на 80%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Після ворожого ракетного удару по торговому центру у Кременчуці Полтавської області розібрано завали на 80% загальної площі об’єкту. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, пише УНН.
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"Кременчук. Рятувальники Полтавщини продовжують працювати на місці. Вони обстежили та розібрали уламки вже на 80% площі ТЦ", - написав Лунін у Telegram.
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27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Наразі відомо про понад 20 загиблих.