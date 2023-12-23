Ракетный удар в направлении Кропивницкого россияне осуществили из Крыма: Игнат вспомнил о баллистике

Российские войска осуществили ракетный удар в направлении Кропивницкого с территории Крыма. Об этом, говоря о вражеской атаке баллистикой, сообщил в субботу в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.

А вот по баллистике, с территории Крыма были запущены, собственно, в направлении Кропивницкого ракеты. Предварительно, там без последствий. Скажем, не достигли своих целей эти ракеты, которые были выпущены, пока такая информация - сказал Игнат.

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