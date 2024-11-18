Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших продолжает расти

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В результате ракетного удара по жилому району Одессы погибли 8 человек, 20 получили ранения. По предварительным данным, оккупанты атаковали город ракетами типа «Искандер».

В результате ракетной атаки российских войск на жилой район Одессы количество пострадавших возросло до 20 человек. Об этом сообщил в председатель Одесской ОГА Олег Кипер в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Всего в настоящее время 20 пострадавших, 8 человек погибли. Сейчас на месте работают спасатели, которые ликвидируют пожар", - сказал Кипер.

Он отметил, что информация о том, что одна из ракет застряла в учебном заведении не соответствует действительности.

"Упрощу, потому что, скорее всего, это какая-то часть ракеты, которая взорвалась над Одессой. Относительно ракет (которыми били россияне - ред.), то это, предварительно, "Искандеры", - добавил Кипер.

Напомним

В результате ракетной атаки российских войск на жилой район Одессы погибло 8 человек. 

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаУНН-Одесса
9k720-iskander9К720 Искандер
odessaОдесса