Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших продолжает расти
Киев • УНН
В результате ракетного удара по жилому району Одессы погибли 8 человек, 20 получили ранения. По предварительным данным, оккупанты атаковали город ракетами типа «Искандер».
В результате ракетной атаки российских войск на жилой район Одессы количество пострадавших возросло до 20 человек. Об этом сообщил в председатель Одесской ОГА Олег Кипер в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
"Всего в настоящее время 20 пострадавших, 8 человек погибли. Сейчас на месте работают спасатели, которые ликвидируют пожар", - сказал Кипер.
Он отметил, что информация о том, что одна из ракет застряла в учебном заведении не соответствует действительности.
"Упрощу, потому что, скорее всего, это какая-то часть ракеты, которая взорвалась над Одессой. Относительно ракет (которыми били россияне - ред.), то это, предварительно, "Искандеры", - добавил Кипер.
Напомним
В результате ракетной атаки российских войск на жилой район Одессы погибло 8 человек.