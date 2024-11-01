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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетный удар по Харькову: по меньшей мере два человека ранены

Ракетный удар по Харькову: по меньшей мере два человека ранены

Киев  •  УНН

15:25 • 8457 просмотра

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В результате удара ракеты по Харькову ранены два человека, поврежден ряд жилых домов. На месте работают коммунальные службы и волонтеры, проводится обследование зданий.

По меньшей мере два человека ранены в результате удара по Харькову, обоим оказывают помощь медики, сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, возле места попадания в окрестных многоэтажках выбиты окна. Специалисты обследуют эти здания на возможные скрытые повреждения.

На месте работают все соответствующие коммунальные службы и волонтеры.

«Вся необходимая помощь жителям домов, расположенных рядом с эпицентром взрыва, предоставляется и будет предоставляться в полном объеме. Еще раз призываю всех харьковчан прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и быть осторожными», - сообщил городской голова.

Добавим

В Харьковской области враг попал баллистической ракетой, тип еще устанавливается, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

«Одно попадание - в жилой дом.  71-летняя и 60-летняя женщины получили острую реакцию на стресс. Повреждены десятки жилых частных и многоквартирных домов», - отметил глава ОГА.

Группа быстрого реагирования, по словам Синегубова, уже обследует дома для оперативного ремонта.

Ранее

В Харькове зафиксирован вражеский «прилет» в жилой частный дом. Пострадали также многоэтажки, информация о пострадавших устанавливается.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
igor-terekhovИгорь Терехов
kharkivХарьков