Ракетный удар по Харькову: по меньшей мере два человека ранены
Киев • УНН
В результате удара ракеты по Харькову ранены два человека, поврежден ряд жилых домов. На месте работают коммунальные службы и волонтеры, проводится обследование зданий.
По меньшей мере два человека ранены в результате удара по Харькову, обоим оказывают помощь медики, сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, возле места попадания в окрестных многоэтажках выбиты окна. Специалисты обследуют эти здания на возможные скрытые повреждения.
На месте работают все соответствующие коммунальные службы и волонтеры.
«Вся необходимая помощь жителям домов, расположенных рядом с эпицентром взрыва, предоставляется и будет предоставляться в полном объеме. Еще раз призываю всех харьковчан прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и быть осторожными», - сообщил городской голова.
Добавим
В Харьковской области враг попал баллистической ракетой, тип еще устанавливается, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
«Одно попадание - в жилой дом. 71-летняя и 60-летняя женщины получили острую реакцию на стресс. Повреждены десятки жилых частных и многоквартирных домов», - отметил глава ОГА.
Группа быстрого реагирования, по словам Синегубова, уже обследует дома для оперативного ремонта.
Ранее
В Харькове зафиксирован вражеский «прилет» в жилой частный дом. Пострадали также многоэтажки, информация о пострадавших устанавливается.