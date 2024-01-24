Ракетный удар по Горняку: количество раненых возросло до 9, спасательная операция завершена
Киев • УНН
В результате российского удара по Горняку в Донецкой области два человека погибли и девять получили ранения, в том числе двое детей. Поисково-спасательная операция завершена, но полиция продолжает обследовать местность.
В результате российского удара по Горняку, что в Донецкой области, количество раненых возросло до 9, спасательная операция завершена, передает УНН со ссылкой на МВД.
Сейчас известно известно о двух погибших и 9 раненых людей, из них двое детей. Поисково-спасательная операция завершена. Полицейские продолжают обследовать пострадавший район
Детали
Как сообщал УНН, сегодня около 16:00 войска рф попали ракетой в частный сектор. Три дома разрушены полностью, еще десятки - повреждены. Люди оказались под завалами.
Среди раненых - два ребенка 2007 года рождения. Им оказывают медицинскую помощь.
На месте работали взрывотехники, парамедики и следственно-оперативная группа. Вместе со спасателями полицейские разбирали завалы, помогали людям. Сейчас полиция продолжает выявлять и фиксировать последствия обстрела.
Ракетный удар по Горняку: количество раненых возросло до 9, спасательная операция завершена
В результате российского удара по Горняку в Донецкой области два человека погибли и девять получили ранения, в том числе двое детей. Поисково-спасательная операция завершена, но полиция продолжает обследовать местность.
Испания планирует сделать свой вклад в пять коалиций для помощи Украине: что известно
Испания планирует продолжать оказывать военную помощь Украине, делая вклад в пять коалиций в формате "Рамштайн".
Комитет Сената США одобрил закон о конфискации российских активов для восстановления Украины
Комитет Сената США одобрил беспрецедентный акт, который позволит США конфисковать российские активы и использовать их для восстановления Украины.
Падение российского Ил-76: установлены фамилии членов экипажа, пилотировавших самолет
Идентифицированы члены военного экипажа российского самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, подтверждена гибель по меньшей мере трех человек. Экипаж принадлежал к 117-му военно-транспортному авиационному полку.
После жестоких ударов рф: в Харькове решили переименовать улицу Пушкинскую
В ответ на недавние жестокие атаки рф мэр Харькова Игорь Терехов предлагает переименовать улицу Пушкинскую в честь Григория Сковороды.
В Ровенской области на приеме у стоматолога умерла 50-летняя женщина
В Украине 50-летняя женщина умерла от остановки сердца в стоматологической клинике после того, как ей ввели препараты перед процедурой. Начато расследование.
Российские дроны атаковали Днепропетровскую область: повреждены сельхозпредприятия и жилые дома
Российские военные атаковали Днепропетровский и Никопольский районы Украины с помощью беспилотников-камикадзе, повредив сельскохозяйственные предприятия и жилые дома. Сообщений о жертвах не поступало.
россияне уже более часа обстреливают Херсон
На фоне массированного обстрела Херсона войсками рф, глава МВА призвал жителей города держаться подальше от окон и помнить о правиле двух стен.
рф требует срочно созвать заседание Совбеза ООН из-за катастрофы российского самолета Ил-76
россия требует срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН из-за катастрофы российского самолета Ил-76 в белгородской области.
В НАПК призывают Раду доработать законопроект о добропорядочном лоббировании
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) призывает народных депутатов Украины доработать проект закона "О добропорядочном лоббировании" в соответствии с международными стандартами.