Ракетный удар по Горняку: количество раненых возросло до 9, спасательная операция завершена

В результате российского удара по Горняку, что в Донецкой области, количество раненых возросло до 9, спасательная операция завершена, передает УНН со ссылкой на МВД.

Сейчас известно известно о двух погибших и 9 раненых людей, из них двое детей. Поисково-спасательная операция завершена. Полицейские продолжают обследовать пострадавший район - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщал УНН, сегодня около 16:00 войска рф попали ракетой в частный сектор. Три дома разрушены полностью, еще десятки - повреждены. Люди оказались под завалами.

Среди раненых - два ребенка 2007 года рождения. Им оказывают медицинскую помощь.

На месте работали взрывотехники, парамедики и следственно-оперативная группа. Вместе со спасателями полицейские разбирали завалы, помогали людям. Сейчас полиция продолжает выявлять и фиксировать последствия обстрела.