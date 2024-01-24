Ракетний удар по Гірнику: кількість поранених зросла до 9, рятувальну операцію завершено
Київ • УНН
У результаті російського удару по Гірнику в Донецькій області двоє людей загинули і дев'ятеро отримали поранення, в тому числі двоє дітей. Пошуково-рятувальна операція завершена, але поліція продовжує обстежувати місцевість.
У результаті російського удару по Гірнику, що на Донеччині, кількість поранених зросла до 9, рятувальну операцію завершено, передає УНН із посиланням на МВС.
Наразі відомо відомо про двох загиблих і 9 поранених людей, з них двоє дітей. Пошуково-рятувальну операцію завершено. Поліцейські продовжують обстежувати постраждалий район
Деталі
Як повдіомляв УНН, сьогодні близько 16:00 війська рф поцілили ракетою в приватний сектор. Три будинки зруйновані повністю, ще десятки — пошкоджені. Люди опинились під завалами.
Серед поранених — дві дитини 2007 року народження. Їм надають медичну допомогу.
На місці працювали вибухотехніки, парамедики та слідчо-оперативна група. Разом з рятувальниками поліцейські розбирали завали, допомагали людям. Наразі поліція продовжує виявляти та фіксувати наслідки обстрілу.