Ракетная атака рф на Полтавскую область: несколько пострадавших в больнице в среднем и тяжелом состоянии - ОВА

Несколько пострадавших в результате ракетной атаки российских войск на Полтавскую область 8 апреля находятся в больницах в среднем и тяжелом состояниях. Об этом сообщил в видеокомментарии во вторник глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

Детали

"Вчера, 8 апреля, россияне атаковали Полтавскую область. Враг попал по частному дому, где проживали гражданские люди. В результате обстрела погиб один человек, еще 10 ранены. Среди пострадавших есть двое детей. Их госпитализировали, оказали медицинскую помощь. Сейчас несколько человек находятся в больнице в среднем и тяжелом состоянии", - сообщил Пронин в видео в Telegram.

По его словам, частично разрушен частный двухэтажный дом, куда попали россияне. Повреждены несколько соседних домов. Он сообщил, что областная власть поможет людям с временным жильем, а также с оформлением документов на возмещение за поврежденное имущество.

"Позже, уже ночью, враг атаковал Полтавскую область беспилотниками типа "шахед". В пределах Полтавской громады по двум беспилотникам отработали наши мобильные огневые группы. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил Пронин.

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