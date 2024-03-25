Ракетная атака рф на Киев: информация о человеке под завалами на Печерске не подтвердилась

В ГСЧС заявили, что информация о человеке под завалами после атаки рф на столичный Печерск не подтвердилась, передает УНН.

"Информация о возможном пребывании под завалами одного человека не подтвердилась", - говорится в сообщении.

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В Печерском районе столицы в результате атаки рф уже известно о 10 пострадавших, среди травмированных - 16-летняя девочка. Два человека были госпитализированы, восемь человек получили помощь на месте.