Ракетная атака на Полтавщину: спасатели нашли тело четвертого погибшего
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Полтавской области спасатели нашли тело четвертого человека, погибшего после ракетной атаки рф. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин, передает УНН.
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"На вторые сутки после вражеского обстрела спасатели нашли тело четвертого человека", - написал Лунин.
Добавим
Глава Полтавской ОГА выразил соболезнования родным и близким невинных жертв террористического акта россиян.
"Враг обязательно будет наказан!" - резюмировал Лунин.
Напомним
28 августа во время утренней ракетной атаки оккупанты нанесли удар по промышленному объекту Полтавской области.