Ракетна атака на Полтавщину: рятувальники знайшли тіло четвертого загиблого
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Полтавській області рятувальники знайшли тіло четвертої людини, яка загинула після ракетної атаки рф. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає УНН.
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"На другу добу після ворожого обстрілу рятувальники знайшли тіло четвертої людини", - написав Лунін.
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Голова Полтавської ОВА висловив співчуття рідним та близьким невинних жертв терористичного акту росіян.
"Ворог обовʼязково буде покараний!" - резюмував Лунін.
Нагадаємо
28 серпня під час ранкової ракетної атаки окупанти завдали удару по промисловому об'єкту Полтавської області.