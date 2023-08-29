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Ракетна атака на Полтавщину: рятувальники знайшли тіло четвертого загиблого

Київ • УНН

 • 627460 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Полтавській області рятувальники знайшли тіло четвертої людини, яка загинула після ракетної атаки рф. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає УНН.

Цитата

"На другу добу після ворожого обстрілу рятувальники знайшли тіло четвертої людини", - написав Лунін.

Додамо

Голова Полтавської ОВА висловив співчуття рідним та близьким невинних жертв терористичного акту росіян.

"Ворог обовʼязково буде покараний!" - резюмував Лунін.

Нагадаємо

28 серпня під час ранкової ракетної атаки окупанти завдали удару по промисловому об'єкту Полтавської області.

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