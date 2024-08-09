Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов
Киев • УНН
США предоставляют Украине новый пакет военной помощи стоимостью $125 млн. В него входят ракеты для ПВО и HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы и другое оборудование для защиты.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 125 млн долларов, в который вошли ракеты для ПВО и HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы и тому подобное. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны США.
"Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. (...) Этот пакет президентских распоряжений, ориентировочная стоимость которого составляет 125 млн долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее наиболее насущные потребности, в том числе: средства противовоздушной обороны; многофункциональные РЛС для обнаружения и противодействия артиллерии противника; и противотанковое оружие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пакет войдут:
ракеты "Стингер";
боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
многофункциональные радары;
ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводным наведением (TOW);
противотанковые системы Javelin и AT-4;
многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);
боеприпасы к стрелковому оружию;
взрывное оборудование и боеприпасы;
оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией", - отметили в Пентагоне.
Напомним
29 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине, куда вошли снаряды к ПВО, боеприпасы к РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы и тому подобное.