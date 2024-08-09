Ракеты к ПВО и HIMARS, противотанковые системы, боеприпасы: США предоставят Украине новый пакет на 125 млн долларов

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 125 млн долларов, в который вошли ракеты для ПВО и HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы и тому подобное. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство обороны США.

"Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. (...) Этот пакет президентских распоряжений, ориентировочная стоимость которого составляет 125 млн долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее наиболее насущные потребности, в том числе: средства противовоздушной обороны; многофункциональные РЛС для обнаружения и противодействия артиллерии противника; и противотанковое оружие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пакет войдут:

ракеты "Стингер";

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

многофункциональные радары;

ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);

боеприпасы к стрелковому оружию;

взрывное оборудование и боеприпасы;

оборудование для защиты критической национальной инфраструктуры.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией", - отметили в Пентагоне.

Напомним

29 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине, куда вошли снаряды к ПВО, боеприпасы к РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы и тому подобное.