КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
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Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
Ракета рф выпущена в сторону Миргорода
За 11 часов Рада рассмотрела 4294 поправки к закону о мобилизации
Объявлена воздушная тревога в Киеве и регионах
В Украине пройдет чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности"
Бомбардировщики рф Ту-95МС маневрировали вблизи пусковых рубежей
Зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников в западном направлении через несколько областей Украины
Более 220 агрессивных мигрантов пытались нелегально пересечь границу из беларуси в Польшу
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Ракета рф выпущена в сторону Миргорода
Вражеская ракета была выпущена в сторону города Миргород, согласно сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
За 11 часов Рада рассмотрела 4294 поправки к закону о мобилизации
Верховная Рада рассмотрела 4294 поправки к законопроекту о мобилизации за 11-часовое заседание.
Объявлена воздушная тревога в Киеве и регионах
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов российских баллистических ракет, а жителей призывают немедленно искать укрытие.
В Украине пройдет чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности"
Чешско-украинский театральный "Фестиваль взаимности" состоится в 5 городах Украины с 12 по 28 апреля 2024 года.
Бомбардировщики рф Ту-95МС маневрировали вблизи пусковых рубежей
российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС маневрировали вблизи пусковых рубежей. Существует вероятность нанесения ударов крылатыми ракетами по Украине около 4:15-4:30 утра.
Зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников в западном направлении через несколько областей Украины
Вражеские ударные беспилотники были зафиксированы, двигаясь в западном направлении над несколькими регионами Украины.
Более 220 агрессивных мигрантов пытались нелегально пересечь границу из беларуси в Польшу
Группа из более 220 агрессивно настроенных мигрантов из беларуси попыталась нелегально пересечь границу с Польшей силой, но была отбита польской пограничной службой и войсками.
Инцидент в рф: БпЛА упал на больницу
БпЛА упал на здание больницы, строившейся в российском селе Липецкой области, вызвав пожар.
Украинская пара волейбольная сборная обеспечила себе путевку на Паралимпиаду-2024
Сборная Украины по пара волейболу завоевала лицензию на Паралимпийские игры 2024 года в Париже, победив команду США со счетом 3:0 в финальном матче отборочного турнира в китайском городе Дали.
Япония и США объявили о модернизации военного сотрудничества
Япония и США подписали соглашения об усилении безопасности и военного сотрудничества, включая совместную разработку оборонной техники, новых систем военного управления, модернизацию оборонных сетей связи, сотрудничество в области противовоздушной обороны, а также создание рабочей группы по подготовке пилотов истребителей и совместную разработку реактивного тренажера.