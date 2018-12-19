Радикалы приписали себе чужой закон о "земельном" моратории

"Сейчас действует закон о моратории по моему авторству, и я зарегистрировал соответствующий законопроект на следующий год", - говорит нардеп.

Коллега Ляшко по партии Сергей Рыбалка тоже сделал аналогичное заявление в Facebook.

"Именно благодаря лидеру нашей фракции Радикальной партии Олег Ляшко в этом году действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Ведь это была его законодательная инициатива", - написал он.

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Впрочем, это не так. Мораторий на продажу земли в Украине действует с 2002 года. Тогда ВР приняла изменения в переходные положения в принятом новом Земельном кодексе. Такой шаг объяснили опасением возникновения хаоса на рынке земли. После завершения действия первого моратория парламент несколько раз его продлевал. Последний раз - в декабре 2017 года.

Действующий мораторий на продажу земли действует до 1 января 2019 года (законопроект с рег. №7350). В списке авторов указанной законодательной инициативы фамилии Ляшко нет.

Добавим, что радикал был в списке тех, кто "продлевал" мораторий на продажу сельскохозяйственных земель только в 2016 году (когда мораторий продлили на 2017 год). Но сейчас этот закон уже не действует, потому что ему на замену был принят документ №7350.

Напомним, как писал УНН, по прогнозам экспертов фармацевтического рынка, законодательная инициатива радикалов о "ценах на лекарства" может уничтожить аптечные учреждения в селах.

Также напомним, семейную компанию радикала Сергея Рыбалки поймали на оффшорных операциях.