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Радикалы приписали себе чужой закон о "земельном" моратории

Киев • УНН

 • 8773 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Лидер фракции РПЛ Олег Ляшко уверяет, что он является автором законодательного запрета на продажу сельскохозяйственных земель. Об этом радикал заявил во время заседания согласительного совета ВР, передает УНН со ссылкой на сообщение Ляшко в Facebook.

Радикалы приписали себе чужой закон о "земельном" моратории

"Сейчас действует закон о моратории по моему авторству, и я зарегистрировал соответствующий законопроект на следующий год", - говорит нардеп.

Коллега Ляшко по партии Сергей Рыбалка тоже сделал аналогичное заявление в Facebook.

"Именно благодаря лидеру нашей фракции Радикальной партии Олег Ляшко в этом году действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Ведь это была его законодательная инициатива", - написал он.

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Впрочем, это не так. Мораторий на продажу земли в Украине действует с 2002 года. Тогда ВР приняла изменения в переходные положения в принятом новом Земельном кодексе. Такой шаг объяснили опасением возникновения хаоса на рынке земли. После завершения действия первого моратория парламент несколько раз его продлевал. Последний раз - в декабре 2017 года.

Действующий мораторий на продажу земли действует до 1 января 2019 года (законопроект с рег. №7350). В списке авторов указанной законодательной инициативы фамилии Ляшко нет.

Добавим, что радикал был в списке тех, кто "продлевал" мораторий на продажу сельскохозяйственных земель только в 2016 году (когда мораторий продлили на 2017 год). Но сейчас этот закон уже не действует, потому что ему на замену был принят документ №7350.

Напомним, как писал УНН, по прогнозам экспертов фармацевтического рынка, законодательная инициатива радикалов о "ценах на лекарства" может уничтожить аптечные учреждения в селах.

Также напомним, семейную компанию радикала Сергея Рыбалки поймали на оффшорных операциях.

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