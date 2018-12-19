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Радикали приписали собі чужий закон про "земельний" мораторій

Київ • УНН

 • 8773 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Лідер фракції РПЛ Олег Ляшко запевняє, що він є автором законодавчої заборони на продаж сільськогосподарських земель. Про це радикал заявив під час засідання погоджувальної ради ВР, передає УНН із посиланням на повідомлення Ляшка у Facebook.

Радикали приписали собі чужий закон про "земельний" мораторій

"Зараз діє закон про мораторій за моїм авторством, і я зареєстрував відповідний законопроект на наступний рік", - каже нардеп.

Колега Ляшка по партії Сергій Рибалка теж зробив аналогічну заяву у Facebook.

"Саме завдяки лідеру нашої фракції Радикальної партії Олегу Ляшко в цьому році діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Адже це була його законодавча ініціатива", - написав він.

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Утім, це не так. Мораторій на продаж землі в Україні діє з 2002 року. Тоді ВР ухвалила зміни до перехідних положень щойно прийнятого нового Земельного кодексу. Такий крок пояснили побоюванням виникнення хаосу на ринку землі. Після завершення дії першого мораторію парламент кілька разів його подовжував. Востаннє - у грудні 2017 року.

Чинний мораторій на продаж землі діє до 1 січня 2019 року (законопроект з реєстр. №7350). У списку авторів вказаної законодавчої ініціативи прізвища Ляшка немає.

Додамо, що радикал був у списку тих, хто "продовжував" мораторій на продаж сільськогосподарських земель лише у 2016 році (коли мораторій продовжили на 2017 рік). Але зараз цей закон вже не діє, бо йому на заміну був ухвалений документ №7350.

Нагадаємо, як писав УНН, за прогнозами експертів фармацевтичного ринку, законодавча ініціатива радикалів про "ціни на ліки" може знищити аптечні заклади у селах.

Також нагадаємо, сімейну компанію радикала Сергія Рибалки впіймали на офшорних операціях.

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