Радикали приписали собі чужий закон про "земельний" мораторій

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Лідер фракції РПЛ Олег Ляшко запевняє, що він є автором законодавчої заборони на продаж сільськогосподарських земель. Про це радикал заявив під час засідання погоджувальної ради ВР, передає УНН із посиланням на повідомлення Ляшка у Facebook.