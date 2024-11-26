Раде предлагают принять требования к автостанциям в Украине: что изменится для пассажиров и перевозчиков

В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» относительно упорядочения деятельности автостанций № (12228). Документ предусматривает новые требования к оборудованию и сервисам автостанций, сообщает УНН со ссылкой на карточку документа.

Детали

Авторы документа отмечают, что при отсутствии авиационных сообщений, автомобильные пассажирские перевозки и автостанции, как неотъемлемая составляющая этих перевозок, играют ключевую роль в обеспечении безопасного и качественного перемещения граждан. По определенным населенным пунктам и логистическим путям автобусное сообщение вообще является единственным возможным и доступным видом общественного транспорта.

Сейчас, согласно законодательству, назвать автостанцией можно практически любое сооружение и осуществлять деятельность без обеспечения никаких гарантий и сервисов для пассажиров и перевозчиков. Но в большинстве европейских стран четко прописано, какие объекты могут быть автостанциями - они оборудованы платформами для посадки и высадки пассажиров, есть информационное табло о расписании автобусов, кассы для продажи билетов, зоны ожидания для пассажиров, зоны для парковки и технического обслуживания автобусов.

В пояснительной записке к документу говорится, что недостаточно урегулированная деятельность автостанций в Украине не только усложняет интеграционные процессы, но и сдерживает развитие межгосударственного сотрудничества в сфере автобусных перевозок и делает невозможным обеспечение стандартов обслуживания пассажиров на уровне стандартов ЕС.

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Проектом Закона предлагается внести изменения в определение понятия автостанция, а именно определить автостанцию как специально оборудованное сооружение, комплекс зданий, сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров и транспортных средств, выполняющих автобусные пассажирские перевозки, управление движением автобусов и включают платформы для принятия, отправления автобусов, места посадки, высадки пассажиров, зоны парковки транспортных средств, залы ожидания для пассажиров, кассовые залы, а также другие объекты и службы, обеспечивающие функционирование автостанци

Также проектом предлагается закрепить в Законе «Об автомобильном транспорте» полномочия Укртрансбезопасности осуществлять ведение перечня автостанций на своем официальном сайте и исключить положение о полномочиях Укртрансбезопасности на выдачу свидетельства об аттестации автостанций, ведение перечня аттестованных автостанций и размещения указанного перечня на своем официальном сайте.

Сейчас в Украине действующими являются 652 автостанции, приблизительная сумма налогов от деятельности которых более 5 миллиардов гривен. Эксперты в области перевозок рассчитывают, что:

легализация оборотов от продажи билетов на автостанциях даст госбюджету около 400 млн грн в год;

возвращение пассажиропотока из «тени» на легальные автостанции даст возможность автостанциям сдавать часть их помещений в аренду, а это дополнительно около 140 млн. налогов;

уплата налогов от суммы уплаченной перевозчиками за заезд на автостанцию - не менее 76 млн грн.

другие дополнительные услуги для водителей и пассажиров - уборные, камеры хранения, комнаты отдыха, медицинский осмотр для водителей, заправочные станции - не менее 250 млн грн.

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