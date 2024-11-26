Украинцы потратили в октябре более 11 млрд грн на новые авто: какие марки выбирают

ukenru
Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 106743 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Эксклюзив
Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города
 • 111587 просмотра

Уже есть результат. Мэр Броваров рассказал о работе над обеспечением энергонезависимости города

Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
 • 113773 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
 • 119242 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
 • 155444 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 219108 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 182642 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 182835 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 238899 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 193614 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Тернополе раздаются взрывы и исчез свет

В Тернополе раздаются взрывы и исчез свет

 • 54477 просмотра
Вражеские дроны атакуют сразу три области Украины: где зафиксирована угроза

Вражеские дроны атакуют сразу три области Украины: где зафиксирована угроза

 • 52594 просмотра
В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

В Черном море обнаружены два корабля агрессора, один с "Калибрами"

04:53 • 17999 просмотра
Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

05:01 • 46104 просмотра
Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

06:48 • 22904 просмотра
публикации
Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

Иностранные аудиторы после критики наконец утвердили критерии и методику оценки НАБУ

 • 113903 просмотра
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

 • 155446 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 219110 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 161580 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 171294 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

08:20 • 7184 просмотра
Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

06:48 • 22904 просмотра
Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

Альбом Элтона Джона приостановлен, потому что он "не видит"

05:01 • 46104 просмотра
"Они - анти-транс": вокалист Bronski Beat исключает песню „Smalltown Boy“ из фильма LGB Alliance

"Они - анти-транс": вокалист Bronski Beat исключает песню „Smalltown Boy“ из фильма LGB Alliance

 • 59647 просмотра
Линдси Лохан не узнать: звезда фильма «Ловушка для родителей» поразила поклонников своим новым лицом

Линдси Лохан не узнать: звезда фильма «Ловушка для родителей» поразила поклонников своим новым лицом

 • 100810 просмотра
Актуальное
Украинцы потратили в октябре более 11 млрд грн на новые авто: какие марки выбирают

Украинцы потратили в октябре более 11 млрд грн на новые авто: какие марки выбирают

Киев  •  УНН

 • 6776 просмотра

Read in English

В октябре украинцы приобрели новых легковых авто на 11,1 млрд грн, что на 12% больше чем в прошлом году. Половина всех средств ушла на автомобили пяти марок, среди которых лидирует BMW с показателем 1,374 млрд грн.

В октябре на приобретение новых легковых авто украинцы потратили 11,1 млрд грн. Такие данные приводит Укравтопром, передает УНН.

Детали

Как сообщается, украинцы в октябре потратили на 12% больше средств, чем в прошлом году и на 3% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Около половины этой суммы было ушло на авто всего пяти марок.

  • Больше всего денег было уплачено за автомобили премиальной немецкой марки BMW - 1,374 млрд грн.
  • Второй результат у TOYOTA, дилеры которой заработали 1,217 млрд грн.
  • На третьем месте MERCEDES-BENZ - 1,204 млрд грн.
  • VOLKSWAGEN собрал более 822 млн грн. - четвертое место.
  • Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга RENAULT, в кармане которой 697 млн грн.

В ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в октябре, также попали:  AUDI, SKODA, PORSCHE, LAND ROVER, LEXUS.

Всего, как указали в Укравтопроме, с начала года в Украине было реализовано новых легковушек на сумму 104,2 млрд грн., что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023г.

Дополнение

Директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн прогнозирует снижение цен на топливо в декабре из-за сезонных факторов и предпраздничных акций.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоЭкономика