Украинцы потратили в октябре более 11 млрд грн на новые авто: какие марки выбирают
Киев • УНН
В октябре украинцы приобрели новых легковых авто на 11,1 млрд грн, что на 12% больше чем в прошлом году. Половина всех средств ушла на автомобили пяти марок, среди которых лидирует BMW с показателем 1,374 млрд грн.
В октябре на приобретение новых легковых авто украинцы потратили 11,1 млрд грн. Такие данные приводит Укравтопром, передает УНН.
Детали
Как сообщается, украинцы в октябре потратили на 12% больше средств, чем в прошлом году и на 3% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Около половины этой суммы было ушло на авто всего пяти марок.
- Больше всего денег было уплачено за автомобили премиальной немецкой марки BMW - 1,374 млрд грн.
- Второй результат у TOYOTA, дилеры которой заработали 1,217 млрд грн.
- На третьем месте MERCEDES-BENZ - 1,204 млрд грн.
- VOLKSWAGEN собрал более 822 млн грн. - четвертое место.
- Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга RENAULT, в кармане которой 697 млн грн.
В ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в октябре, также попали: AUDI, SKODA, PORSCHE, LAND ROVER, LEXUS.
Всего, как указали в Укравтопроме, с начала года в Украине было реализовано новых легковушек на сумму 104,2 млрд грн., что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023г.
Дополнение
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