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Рада уволила члена Счетной палаты Яременко

Киев • УНН

 • 20645 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3814 об увольнении члена Счетной палаты Александра Яременко. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Рада уволила члена Счетной палаты Яременко

"Освободить с должности члена Счетной палаты Яременко Александра Степановича до истечения срока его полномочий в связи с достижением 65 лет", - говорится в тексте постановления.

Напомним, Высший совет правосудия принял решение уволить в отставку четырех судей.

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