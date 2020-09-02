ВРП звільнила чотирьох суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку чотирьох суддів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВРП.
"Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку:
• Бабича Сергія Васильовича – з посади судді Романівського районного суду Житомирської області;
• Яреська Андрія Володимировича – з посади судді Луганського апеляційного суду;
• Гумбатова Володимира Алієвича – з посади судді Бородянського районного суду Київської області;
• Пантилус Олену Павлівну – з посади судді Приазовського районного суду Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про повернення без розгляду Генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення від правосуддя голови ОАСК Павла Вовка.