ВСП уволил четырех судей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Высший совет правосудия принял уволить в отставку четырех судей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВСП.
"Высший совет правосудия принял уволить в отставку:
• Бабича Сергея Васильевича - с должности судьи Романовского районного суда Житомирской области;
• Яресько Андрея Владимировича - с должности судьи Луганского апелляционного суда;
• Гумбатова Владимира Алиевича - с должности судьи Бородянского районного суда Киевской области;
• Пантилус Елену Павловну - с должности судьи Приазовского районного суда Запорожской области", - говорится в сообщении.
Напомним, Высший совет правосудия принял решение о возвращении без рассмотрения Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайства об отстранении от правосудия главы ОАСК Павла Вовка.