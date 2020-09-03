Рада звільнила члена Рахункової палати Яременка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3814 про звільнення члена Рахункової палати Олександра Яременка. Відповідне рішення підтримали 283 народних депутати України, передає кореспондент УНН.
"Звільнити з посади члена Рахункової палати Яременка Олександра Степановича до закінчення строку його повноважень у зв’язку з досягненням 65 років", - йдеться у тексті постанови.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку чотирьох суддів.