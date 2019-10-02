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Рада приняла законопроект о применении ВСУ техники и оружия в особый период

Киев • УНН

 • 33229 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Народные депутаты Украины приняли в целом во втором чтении проект закона № 1224 о применении Вооруженными силами техники и оружия в особый период. Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада приняла законопроект о применении ВСУ техники и оружия в особый период

Законопроект № 1224 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными Силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период предусматривает:

- законодательное закрепление права соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены путем внесения изменений в названия и части первой статьи 1-1 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины";

- исключение части девятой статьи 5 Закона Украины "О Государственной специальной службе транспорта" и дополнение статьи 13 настоящего Закона новыми частями по применению специальных средств военнослужащими Государственной специальной службы транспорта работниками подразделений военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта, а также оружия военнослужащими Государственной специальной службы транспорта.

При подготовке ко второму чтению в комитет поступило 8 предложений, 5 были учтены полностью, а 3 редакционно.

Напомним, 20 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект №1224.

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