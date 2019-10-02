Рада ухвалила законопроект щодо застосування ЗСУ техніки і зброї в особливий період
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Народні депутати України ухвалили в цілому у другому читанні проект закону № 1224 про застосування Збройними силами техніки і зброї в особливий період. Відповідне рішення підтримали 307 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроект № 1224 про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройними Силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період передбачає:
— законодавче закріплення права з’єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил України на застосування бойової техніки та зброї в особливий період до введення воєнного стану та після його припинення або скасування шляхом внесення змін до назви та частини першої статті 1-1 Закону України “Про Збройні Сили України”;
— виключення частини дев’ятої статті 5 Закону України “Про Державну спеціальну службу транспорту” та доповнення статті 13 цього Закону новими частинами щодо застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту працівниками підрозділів воєнізованої охорони Державної спеціальної служби транспорту, а також зброї військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту.
При підготовці до другого читання до комітету надійшло 8 пропозицій, 5 було враховано повністю, а 3 редакційно.
Нагадаємо, 20 вересня Рада ухвалила у першому читанні законопроект №1224.