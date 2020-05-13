Рада приняла за основу законопроект об оптимизации работы ЦПАУ

Так, законопроект №2679 предусматривает:

1) оптимизацию сети и функционирования ЦПАУ, в частности, ликвидация ЦПАУ, образованных райгосадминистрациями и предоставление услуг только в ЦПАУ органов местного самоуправления, предоставление полномочий правительства устанавливать требования к ЦПАУ, предоставление в ЦПАУ всех услуг на соответствующей территории;

2) совершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме, в частности, ликвидация Единого государственного портала административных услуг образования Единого государственного веб-портала электронных услуг;

3) решение законопроектом других проблем в сфере предоставления административных услуг, в частности - предоставление результатов административных услуг другими видами почтовых отправлений, а не только заказным письмом, предоставление полномочий Минцифры устанавливать порядок и показатели мониторинга и порядок обнародования результатов мониторинга.

Напомним, в период проведения карантина, абсолютно на законных основаниях украинцы и иностранцы могут воздержаться от оформления паспортов и видов на жительство в Украине. Однако в случае необходимости, это все еще можно сделать в Киеве и области в нескольких отделах.