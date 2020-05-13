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Рада приняла за основу законопроект об оптимизации работы ЦПАУ

Киев • УНН

 • 13428 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме. Соответствующее решение поддержал 261 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Рада приняла за основу законопроект об оптимизации работы ЦПАУ

Так, законопроект №2679 предусматривает:

1) оптимизацию сети и функционирования ЦПАУ, в частности, ликвидация ЦПАУ, образованных райгосадминистрациями и предоставление услуг только в ЦПАУ органов местного самоуправления, предоставление полномочий правительства устанавливать требования к ЦПАУ, предоставление в ЦПАУ всех услуг на соответствующей территории;
2) совершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме, в частности, ликвидация Единого государственного портала административных услуг образования Единого государственного веб-портала электронных услуг;
3) решение законопроектом других проблем в сфере предоставления административных услуг, в частности - предоставление результатов административных услуг другими видами почтовых отправлений, а не только заказным письмом, предоставление полномочий Минцифры устанавливать порядок и показатели мониторинга и порядок обнародования результатов мониторинга.

Напомним, в период проведения карантина, абсолютно на законных основаниях украинцы и иностранцы могут воздержаться от оформления паспортов и видов на жительство в Украине. Однако в случае необходимости, это все еще можно сделать в Киеве и области в нескольких отделах.

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