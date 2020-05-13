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Рада ухвалила за основу законопроект про оптимізацію роботи ЦНАПів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі. Відповідне рішення підтримав 261 народний депутат України, передає кореспондент УНН.

Рада ухвалила за основу законопроект про оптимізацію роботи ЦНАПів

Так, законопроект №2679 передбачає:

1) оптимізацію мережі та функціонування ЦНАПів, зокрема, ліквідація ЦНАПів, утворених райдержадміністраціями, та надання послуг тільки у ЦНАПах органів місцевого самоврядування, надання повноважень уряду встановлювати вимоги до ЦНАПів, надання у ЦНАПах усіх послуг на відповідній території;
2) удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, зокрема, ліквідація Єдиного державного порталу адміністративних послуг та утворення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг;
3) розв’язання законопроектом інших проблем у сфері надання адміністративних послуг, зокрема - надання результатів адміністративних послуг іншими видами поштових відправлень, а не лише рекомендованим листом, надання повноважень Мінцифри встановлювати порядок та показники моніторингу та порядок оприлюднення результатів моніторингу.

Нагадаємо, у період проведення карантину, абсолютно на законних підставах українці та іноземці можуть утриматися від оформлення паспортів та посвідок на проживання в Україні. Однак у разі нагальної потреби, це все ще можна зробити у Києві та області у кількох відділах.

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