Рада ухвалила за основу законопроект про оптимізацію роботи ЦНАПів

Так, законопроект №2679 передбачає:

1) оптимізацію мережі та функціонування ЦНАПів, зокрема, ліквідація ЦНАПів, утворених райдержадміністраціями, та надання послуг тільки у ЦНАПах органів місцевого самоврядування, надання повноважень уряду встановлювати вимоги до ЦНАПів, надання у ЦНАПах усіх послуг на відповідній території;

2) удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, зокрема, ліквідація Єдиного державного порталу адміністративних послуг та утворення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг;

3) розв’язання законопроектом інших проблем у сфері надання адміністративних послуг, зокрема - надання результатів адміністративних послуг іншими видами поштових відправлень, а не лише рекомендованим листом, надання повноважень Мінцифри встановлювати порядок та показники моніторингу та порядок оприлюднення результатів моніторингу.

Нагадаємо, у період проведення карантину, абсолютно на законних підставах українці та іноземці можуть утриматися від оформлення паспортів та посвідок на проживання в Україні. Однак у разі нагальної потреби, це все ще можна зробити у Києві та області у кількох відділах.