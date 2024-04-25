Рада снова планирует рассмотреть вопрос введения моратория на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры

Верховная Рада планирует в ближайшие дни рассмотреть в повторном втором чтении законопроект, который предусматривает введение моратория на банкротство объектов критической инфраструктуры, находящихся в государственной собственности до завершения военного положения и в течение 2 лет после его отмены. Об этом передает УНН со ссылкой на проект повестки дня заседания ВР и законопроект №8316.

Детали

Согласно законопроекту, планируется установить, что временно, во время действия военного положения и в течение двух лет после отмены не допускается открытие производства по делу о банкротстве хозяйственных обществ, которые отвечают совокупно следующим критериям: являются оператором критической инфраструктуры; доли (акции, паи) хозяйственного общества были принудительно отчуждены во время действия военного положения; государству в уставном капитале хозяйственного общества прямо или косвенно принадлежит более 50 процентов долей (акций, паев), кроме хозяйственных общест

Также подлежат снятию аресты, наложенные на имущество или денежные средства для таких предприятий и во время действия военного положения и в течение двух лет после отмены нельзя будет накладывать арест, или любые другие ограничения на имущество и/или денежные средства. Такие предприятия также не могут быть истребованы, изъяты или принудительно отчуждены от государства.

Дополнение

Законопроект №8316 был зарегистрирован в декабре 2022 года. В марте прошлого года он был принят за основу, а в августе депутаты не смогли принять его во втором чтении и отправили его на повторное второе чтение.

Напомним,

Верховная Рада приняла в целом евроинтеграционный законопроект №8244, который регулирует правопреемство в трудовых отношениях при смене собственника предприятия.