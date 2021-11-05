Рада разблокировала подписание закона о реформе НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Верховная Рада на заседании 5 ноября не поддержала проект постановления №5850-П об отмене решения ВР о принятии законопроекта №5850, таким образом разблокировав подписание закона о реформе Национального банка. Постановление поддержали всего 53 депутата при необходимых 226, пишет УНН.
Детали
В частности, инициаторы постановления аргументировали необходимость отменить закон тем, что во время его принятия был нарушен регламент парламента.
После того, как Рада отклонила это постановление, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон - его направили на подпись президенту.
“Реализация норм законопроекта будет способствовать улучшению условий для надлежащего выполнения Национальным банком своих законодательно определенных полномочий и позволит решить ряд проблемных вопросов, которые возникли в процессе его деятельности”, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Что было ранее
19 ктября народные депутаты приняли изменения в закон о Национальном банке Украины, что необходимо для дальнейшего сотрудничества с МВФ. Во втором чтении документ поддержали 255 депутатов.