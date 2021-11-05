Рада розблокувала підписання закону про реформу НБУ

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Зокрема, ініціатори постанови аргументували необхідність скасувати закон тим, що під час його ухвалення було порушено регламент парламенту.

Після того, як Рада відхилила цю постанову, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон - його направили на підпис президенту.

“Реалізація норм законопроекту сприятиме покращенню умов для належного виконання Національним банком своїх законодавчо визначених повноважень та дозволить вирішити низку проблемних питань, які постали в процесі його діяльності”, – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Що було раніше

19 жовтня народні депутати ухвалили зміни до закону про Національний банк України, що необхідно для подальшої співпраці з МВФ. У другому читанні документ підтримали 255 депутатів.