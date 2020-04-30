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Рада ратифицировала изменения в соглашение с ЕИБ по гранту на систему водоснабжения в Николаеве

Киев • УНН

 • 20738 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект №0028, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским, о ратификации Письма о внесении изменений в финсоглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком относительно развития системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаев. Соответствующее решение поддержали 329 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада ратифицировала изменения в соглашение с ЕИБ по гранту на систему водоснабжения в Николаеве

Так, парламентарии поддержали проект закона о ратификации Письма о внесении изменений № 3 в Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаев).

В пояснительной записке отмечается, что ратификация Письма о внесении изменений позволит продолжить реализацию инвестиционного проекта для обеспечения европейского уровня экологической безопасности, достижения полного соответствия национальным стандартам по очистке сточных вод, приведения системы очистки и подачи потребителям питьевой воды к европейским.

Ожидается, что ратификация Письма о внесении изменений обеспечит продление срока реализации инвестиционного проекта "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаев" до конца 2020 года и не требует каких-либо дополнительных материальных и финансовых затрат из Государственного бюджета Украины.

Как ранее сообщал УНН, в ВР ратифицировали ряд соглашений между Украиной и Аргентиной.

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