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Рада ратифікувала зміни до угоди з ЄІБ щодо гранту на систему водопостачання у Миколаєві

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила законопроект №0028, поданий Президентом України Володимиром Зеленським, про ратифікацію Листа про внесення змін до фінугоди між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо розвитку системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв. Відповідне рішення підтримали 329 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада ратифікувала зміни до угоди з ЄІБ щодо гранту на систему водопостачання у Миколаєві

Так, парламентарі підтримали проект закону про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв).

У пояснювальній записці зазначається, що ратифікація Листа про внесення змін дозволить продовжити реалізацію інвестиційного проекту задля забезпечення європейського рівня екологічної безпеки, досягнення повної відповідності національним стандартам щодо очищення стічних вод, приведення системи очистки та подачі споживачам питної води до європейських.

Очікується, що ратифікація Листа про внесення змін забезпечить подовження терміну реалізації інвестиційного Проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв" до кінця 2020 року та не потребує будь-яких додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Як раніше повідомляв УНН, у ВР ратифікували низку угод між Україною та Аргентиною.

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