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Рада проголосовала за День памяти и победы над нацизмом 8 мая. Он будет выходным

Рада проголосовала за День памяти и победы над нацизмом 8 мая. Он будет выходным

Киев • УНН

 • 912383 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Верховная Рада проголосовала за законопроект об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Об этом сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Цитата

"8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Официально! 9 мая - День Европы. Законопроект проголосовала Верховная Рада (№9278). За – 317 нардепов", - написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Нардеп Ярослав Железняк добавил в Telegram, что "с сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Дополнение

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, устанавливающий 8 мая - Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, и подписал указ об установлении в Украине 9 мая Днем Европы.

В пояснительной записке к законодательной инициативе Главы государства говорится, что с целью восстановления исторической правды и справедливости Украина как неотъемлемая часть большой европейской семьи должна отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов вместе со всей Европой и всем цивилизованным демократическим миром именно 8 мая.

После принятия этого законопроекта и вступления документа в силу мероприятия по чествованию жертв Второй мировой войны, а также мероприятия по увековечению победы над нацизмом будут проходить в Украине именно 8 мая.

Кроме того, в законопроекте предлагается установить 8 мая праздничным днем, в который работа не проводится или же если он приходится на выходной, то будет происходить перенос выходного на следующий рабочий день. Однако, эта законодательная норма начнет действовать только после отмены военного положения.

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