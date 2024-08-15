Рада планирует рассмотрение евроинтеграционного законопроекта о винограде и продуктах виноградарства

Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть во втором чтении евроинтеграционный законопроект о винограде и продуктах виноградарства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Согласно сравнительной таблице законопроект №9139 регулирует правовые и организационные отношения, связанные с ведением виноградарства, осуществлением производства и реализацией винограда, вина и других продуктов виноградарства, продуктов винных ароматизированных, определяет особенности подготовки к регистрации, использования и защиты географических указаний относительно вин, продуктов винных ароматизированных, а также особенности контроля в отношении таких географических указаний.

Принятие законопроекта будет способствовать:

решению проблемы с производством и оборотом вина с географическими указаниями аналогично современным правилам в странах ЕС и будет упрощен выход винодельческой продукции на международные рынки;

повышению качества винодельческой продукции, защите отечественного производителя, устранению факторов, искажающих конкуренцию и прослеживаемость виноградно-винодельческой продукции от лозы до бутылки, а также цифровизировать данную сферу.

Законопроектом предлагается, что для вина с зарегистрированным географическим указанием (названием места происхождения) допускается фактическая крепость по объему не менее 4,5 % об., а для вина, произведенного исключительно из винограда, собранного в зонах виноградарства, установленных специально уполномоченным органом, соответствующих зонам виноградарства A и B по классификации Европейского Союза, - не менее 8,5 % об.

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Общая крепость по объему вина с зарегистрированным названием места происхождения, произведенного без обогащения или с применением частичного концентрирования в соответствии с настоящим Законом, может превышать 15% об. в случаях, установленных спецификацией. Общая крепость по объему вина, произведенного без обогащения на географических винодельческих территориях, определенных специально уполномоченным органом, не может превышать 20% об.

Кроме того, принятие закона обеспечит, в частности:

имплементацию международных энологических (винодельческих) практик;

введение требований для производства и оборота вин, продуктов виноградарства и виноделия, ароматизированных винных продуктов с географическими указаниями, аналогичных современным правилам в странах ЕС;

определение механизма защиты на территории Украины географических указаний;

создание единой государственной информационной системы "Виноградарско-винодельческий реестр", которая будет включать сведения о производителях винограда, производителей винодельческой продукции, виноградные участки.

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